Срочно нужно помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Биология
Срочно нужно помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В)идиоадаптация наверное
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