Помогите пожалуйста решить примеры где есть число 120
Математика
Помогите пожалуйста решить примеры где есть число 120
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-5х(у+3)-40 (у+3)=(у+3)(-5х-40) 45 (b-2)-3а (b-2)=(b-2)(45-3a)=3 (b-2)(15-a)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Образуйте от полных форм прилагательных краткие формы мужского рода, единственного числа. Образец: певучий-певуч. Шипучий, тощий, колючий, горячи...
Математика
Выполните округление до указанного числа: до 0,1 до 0,01 до 0,001 42:8 5,06:4 6,173:10 12,05:2,5 24,61:10 47,26:100 15,66:3,6 ...
Химия
Найдите элемент 4 группы, образующий летучее водородное соединение , в котором массовая доля элемента составляет 75%, а в высшем оксиде массовая до...
Математика