Как доказать, что мы записали синонимы

Русский язык
Как доказать, что мы записали синонимы
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Синонимы-слова близкие по смыслу, но различные по звучанию
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