Вычеслите произведение 12/8*5/16*48/3=
Математика
Вычеслите произведение 12/8*5/16*48/3=
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Гость:
12/8*5/16*48/3= 6*5*48/3= 2*5*48= 10*48=480
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