Определите, к какому типу относятся следующие рынки в Казахстане (совершенная конкуренция-1; монополистическая конкуренция-2; олигополия-3; монополия-4) а) пшеницы б) иностранной валюты в) спортивной одежды г) молочных продукто...

География

Определите, к какому типу относятся следующие рынки в Казахстане (совершенная конкуренция-1; монополистическая конкуренция-2; олигополия-3; монополия-4) а) пшеницы б) иностранной валюты в) спортивной одежды г) молочных продуктов в розничной упаковке д) мебели е) электроэнергии ж) цветных металлов з) мороженого

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