ПОЖАЛУЙСТА, ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ! Составить план действий по защите природы. Дам 99 баллов

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ПОЖАЛУЙСТА, ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ! Составить план действий по защите природы. Дам 99 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не мусорить не разжигать костер не разорять гнезда грибы не срывать а отрезать а корешок оставлять в земле
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