Лампочка, устанавливаемая в автомобильной фаре, имеет две нити накала, питаемые н??зависимо друг от друга. Нить накала, дающая так называемый «дальний свет», помещена в фокусе вогнутого зеркала, а нить накала, дающая «ближний с...

Физика

Лампочка, устанавливаемая в автомобильной фаре, имеет две нити накала, питаемые н??зависимо друг от друга. Нить накала, дающая так называемый «дальний свет», помещена в фокусе вогнутого зеркала, а нить накала, дающая «ближний свет», расположена ближе к зеркалу и немного ближе первой нити. Чем отличаются пучки «ближнего света» и «дальнего света»?

Автор: Гость