Лампочка, устанавливаемая в автомобильной фаре, имеет две нити накала, питаемые н??зависимо друг от друга. Нить накала, дающая так называемый «дальний свет», помещена в фокусе вогнутого зеркала, а нить накала, дающая «ближний с...
Физика
Лампочка, устанавливаемая в автомобильной фаре, имеет две нити накала, питаемые н??зависимо друг от друга. Нить накала, дающая так называемый «дальний свет», помещена в фокусе вогнутого зеркала, а нить накала, дающая «ближний свет», расположена ближе к зеркалу и немного ближе первой нити. Чем отличаются пучки «ближнего света» и «дальнего света»?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пучок лучей ближнего света широкий,направлен вниз,та как нить смещена немного вверх и находится ближе к зеркалу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
География
Определите, к какому типу относятся следующие рынки в Казахстане (совершенная конкуренция-1; монополистическая конкуренция-2; олигополия-3; монопол...