Лампочка, устанавливаемая в автомобильной фаре, имеет две нити накала, питаемые н??зависимо друг от друга. Нить накала, дающая так называемый «дальний свет», помещена в фокусе вогнутого зеркала, а нить накала, дающая «ближний с...

Физика
Лампочка, устанавливаемая в автомобильной фаре, имеет две нити накала, питаемые н??зависимо друг от друга. Нить накала, дающая так называемый «дальний свет», помещена в фокусе вогнутого зеркала, а нить накала, дающая «ближний свет», расположена ближе к зеркалу и немного ближе первой нити. Чем отличаются пучки «ближнего света» и «дальнего света»?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пучок лучей ближнего света широкий,направлен вниз,та как нить смещена немного вверх и находится ближе к зеркалу
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