Помогите умоляю! 1)Такой головной убор Митька раньше никогда не видел 2)Такой воинский чин был у Вяземского приютившего Митьку ЭТО ВСЁ ИЗ КРЕПОСТНОГО МАЛЬЧИКА! ДАЮ 50 БАЛЛОВ!!

Литература

Помогите умоляю! 1)Такой головной убор Митька раньше никогда не видел 2)Такой воинский чин был у Вяземского приютившего Митьку ЭТО ВСЁ ИЗ КРЕПОСТНОГО МАЛЬЧИКА! ДАЮ 50 БАЛЛОВ!!

Автор: Гость