Помогите умоляю! 1)Такой головной убор Митька раньше никогда не видел 2)Такой воинский чин был у Вяземского приютившего Митьку ЭТО ВСЁ ИЗ КРЕПОСТНОГО МАЛЬЧИКА! ДАЮ 50 БАЛЛОВ!!

Литература
Помогите умоляю! 1)Такой головной убор Митька раньше никогда не видел 2)Такой воинский чин был у Вяземского приютившего Митьку ЭТО ВСЁ ИЗ КРЕПОСТНОГО МАЛЬЧИКА! ДАЮ 50 БАЛЛОВ!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что именно надо? поясниииииииииииииииииииии
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