ДАЮ 20 БАЛЛОВ ДАЮ 20 баллов!!!!!! Какие качества определяли характер мальчика Е. Носо??а

Литература
ДАЮ 20 БАЛЛОВ ДАЮ 20 баллов!!!!!! Какие качества определяли характер мальчика Е. Носо??а
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Доброта равнодушие отзывчивость
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