2 7/30+3 9/20- 4 59/60
Математика
2 7/30+3 9/20- 4 59/60
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2(7/30)+3(9/20)-4(56/60)=2(14/60)+3(27/60)-4(56/60)=(2+3-4-1)+((14/60)+(27/60)-(56/60)+1)=45/60=3/4=0,75
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