Написать по 4 предложения о великих людях, мария плицеская
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Написать по 4 предложения о великих людях, мария плицеская
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Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года, а закончилась только через четыре года, через четыре тяжелых года - девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года.Это была самая величайшая война за всю историю человечества. Огромное количество людей погибло в этой войне. Ужасно подумать, что в этой трагедии принимали участие наши сверстники - дети тринадцати-четырнадцати лет. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за своих товарищей. Но именно благодаря им мы с вами сейчас живем.
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