Впиши в слова подходящие по смыслу буквы парных звонких-глухих согласных звуков. _лаза,_окус,_вор,_нег,_уфля,_кола,_ряник,_уква,_аба,_олк,_абор,_онфета. Постарайся найти каждому слову "соседа" по первым буквам парных звонких-гл...
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Впиши в слова подходящие по смыслу буквы парных звонких-глухих согласных звуков. _лаза,_окус,_вор,_нег,_уфля,_кола,_ряник,_уква,_аба,_олк,_абор,_онфета. Постарайся найти каждому слову "соседа" по первым буквам парных звонких-глухих согласных. пример:глаза-конфета,...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глаза,фокус,двор,снег,туфля,школа,пряник,буква,жаба,волк,забор,конфета. Я думаю так
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