Впиши в слова подходящие по смыслу буквы парных звонких-глухих согласных звуков. _лаза,_окус,_вор,_нег,_уфля,_кола,_ряник,_уква,_аба,_олк,_абор,_онфета. Постарайся найти каждому слову "соседа" по первым буквам парных звонких-гл...

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Впиши в слова подходящие по смыслу буквы парных звонких-глухих согласных звуков. _лаза,_окус,_вор,_нег,_уфля,_кола,_ряник,_уква,_аба,_олк,_абор,_онфета. Постарайся найти каждому слову "соседа" по первым буквам парных звонких-глухих согласных. пример:глаза-конфета,...

Автор: Гость