Задача 1.009 .Помогите пожалуйста
Математика
Задача 1.009 .Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X ( руб ) денег у Тамары Y ( руб ) денег у брата ------------------------------ X - 25,5 = Y + 25,5 3 * ( Y - 25,5 ) = X + 25,5 ----------------------------- X = Y + 25,5 + 25,5 X = Y + 51 ----------------- 3Y - 76,5 = X + 25,5 3Y - 76,5 = Y + 51 + 25,5 3Y - Y = 76,5 + 76,5 2Y = 153 Y = 76,5 (руб) денег у брата X = 76,5 + 51 = 127,5 (руб) денег у Тамары
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