Задача 1.009 .Помогите пожалуйста

Математика
Задача 1.009 .Помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X ( руб ) денег у Тамары  Y ( руб ) денег у брата  ------------------------------ X - 25,5 = Y + 25,5  3 * ( Y - 25,5 ) = X + 25,5  -----------------------------  X = Y + 25,5 + 25,5 X = Y + 51  ----------------- 3Y - 76,5 = X + 25,5  3Y - 76,5 = Y + 51 + 25,5  3Y - Y = 76,5 + 76,5  2Y = 153  Y = 76,5 (руб) денег у брата X = 76,5 + 51 = 127,5  (руб) денег у Тамары
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