В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» — соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения операций и порядок действий соответствуют правилам арифмети...
Информатика
В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» — соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения операций и порядок действий соответствуют правилам арифметики. Определите значение переменной b после выполнения алгоритма: а := 2 b := 4 а := 2*а + 3*b b := a/2*b В ответе укажите одно целое число — значение переменной b
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A:=2 b:=4 a:=2*2+3*4=16 b:=16/2*b=32 Ответ 32
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