Сделайте пж, морфологический раздор местоимения вашего. У вашего (окна) - местоимение 1. У окна (.........

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Сделайте пж, морфологический раздор местоимения вашего. У вашего (окна) - местоимение 1. У окна (.........
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У окна(чьего?)-вашего.местоимение.Н.ф.-ваш Пост. признак:местоимение-прилагательное,притяжательное непост:ср.р.,р.п.,ед.ч. Синт роль-согласованное определение
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