Почему реки Восточной Сибири взрывают?

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Своеобразно замерзают многие реки Во­сточной Сибири: лед образуется здесь сна­чала не на поверхности воды, а на дне в виде донного, или «внутриводного», льда. Быстрое течение и непрерывное перемешивание верхних и нижних слоев воды препятствуют образованию льда на по­верхности. В то же время на дне пере­охлажденная вода образует небольшие че­тные кристаллы на поверхности гальки и валунов. На этих ледяных пластинках слой за слоем нарастают новые, и пропитанная водой рыхлая ледяная масса обволакивает валуны. Такой ком быстро увеличивается в размерах: иногда в течение суток на дне реки образуется слой мягкого рыхлого льда мощностью до 1 м. Затем хлопья донного льда всплывают на по­верхность и в виде шуги уносятся вниз по течению. Донный лед и шуга посте­пенно заполняют почти все речное русло и образуют так называемые зажоры, вызывающие подъем уровня воды. На по­верхности таких рек лед образуется обыч­но на несколько дней позднее. Многие небольшие восточносибирские речки промерзают к концу зимы до дна. Однако на реках средних размеров русло заполняет­ся льдом не на всем их протяжении, а лишь на самых мелководных участках — на перекатах. Именно в таких местах и образуются характерные для областей веч­ной мерзлоты речные наледи, или тарыны.