Почему реки Восточной Сибири взрывают?

География
Почему реки Восточной Сибири взрывают?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Своеобразно замерзают многие реки  Во­сточной Сибири: лед образуется здесь сна­чала не на поверхности воды, а на дне в виде донного, или «внутриводного», льда. Быстрое течение и непрерывное  перемешивание верхних и нижних слоев воды препятствуют образованию льда на по­верхности. В то же время на дне пере­охлажденная  вода образует небольшие че­тные кристаллы на поверхности гальки и валунов. На этих ледяных пластинках слой за слоем нарастают новые, и пропитанная водой рыхлая ледяная масса обволакивает валуны. Такой ком быстро увеличивается в  размерах: иногда в  течение суток на дне реки образуется слой мягкого рыхлого льда мощностью до 1 м. Затем хлопья донного льда всплывают на по­верхность и в виде шуги уносятся вниз по течению. Донный лед и шуга посте­пенно заполняют почти все речное русло и образуют так называемые зажоры, вызывающие подъем уровня воды. На по­верхности таких рек лед образуется обыч­но на несколько дней позднее. Многие небольшие восточносибирские речки промерзают к концу зимы до дна. Однако на реках средних размеров русло заполняет­ся льдом не на всем их протяжении, а лишь на самых мелководных участках — на перекатах. Именно в таких местах и образуются характерные для областей веч­ной мерзлоты речные наледи, или тарыны.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить 1,2,3,4 дам 25 баллов
Ответить
Русский язык
Составить предложение со словом село
Ответить
Математика
Пожалуйста решите с решением и не просто с ответом мне нужно реечные 1023 и 1024 пожал??йста 20 баллов!!!!!!
Ответить
Қазақ тiлi
Гагарин туралы ангиме кура
Ответить
Окружающий мир
Сочини продолжение истории ,,Случай в лесу"
Ответить