В книге ЗЕЛЁНЫЕ СТРАНИЦЫ прочитай рассказ "Ягель". Какие виды лишайников объедине??ы под этим названием ? Какие экологические связи раскрыты в этом рассказе ? Объясни их с помощью текста рассказа. ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО !!!!

Окружающий мир

В книге ЗЕЛЁНЫЕ СТРАНИЦЫ прочитай рассказ "Ягель". Какие виды лишайников объедине??ы под этим названием ? Какие экологические связи раскрыты в этом рассказе ? Объясни их с помощью текста рассказа. ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО !!!!

Автор: Гость