В книге ЗЕЛЁНЫЕ СТРАНИЦЫ прочитай рассказ "Ягель". Какие виды лишайников объедине??ы под этим названием ? Какие экологические связи раскрыты в этом рассказе ? Объясни их с помощью текста рассказа. ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО !!!!

Окружающий мир
В книге ЗЕЛЁНЫЕ СТРАНИЦЫ прочитай рассказ "Ягель". Какие виды лишайников объедине??ы под этим названием ? Какие экологические связи раскрыты в этом рассказе ? Объясни их с помощью текста рассказа. ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО !!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется что это олений мох- ягель. точно не знаю
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