²³Придумайте забавную историю∞
Литература
²³Придумайте забавную историю∞
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я пришла к подруге и её мама у меня спростла тебе чай с лимоном или с молоком? я сказала с молоком. а мама ответила у нас молоко закончилось
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