В бассейн проведено 2 крана, если открыть 1-ый кран, то бассейн наполнится за 8 часов, если открыть оба крана, то наполнится за 7 часов. Какая часть бассейна наполнится за 3 часа если открыть только 2-ой кран? помогите пожалуй...

Гость: Гость:

Сейчас ломал голову тоже... А вроде все просто.) Нам нужен объем. Представим, что объём бассейна - единица (1), тогда первый кран представим x, а второй - y. Бассейн полностью наполняется за 6 часов - это в том случае, если открыт только первый кран. Представим это так: 6х = 1 А за 5 часов бассейн наполнится, если будут открыты оба крана. Тогда выходит: 5 (x + y) = 1 Далее. А далее выводим систему уравнений и решаем её: Проверим: Все получается.) 30y - 30 часов, которые потребуются второму крану, чтобы наполнить бассейн.) Ответ: 30 часов.