Назовите типы односоставных предложений 1)С чего начинать будем? 2) Выступление на??его хора будут транслировать по радио. 3) У меня нет линейки. Срочно!!!

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Назовите типы односоставных предложений 1)С чего начинать будем? 2) Выступление на??его хора будут транслировать по радио. 3) У меня нет линейки. Срочно!!!

Автор: Гость