Назовите типы односоставных предложений 1)С чего начинать будем? 2) Выступление на??его хора будут транслировать по радио. 3) У меня нет линейки. Срочно!!!

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Назовите типы односоставных предложений 1)С чего начинать будем? 2) Выступление на??его хора будут транслировать по радио. 3) У меня нет линейки. Срочно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) определенно-личное. 2)неопределенно-личное. 3)безличное
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