На отрезке ав длина которой равна 8 см,точка с отмечена произвольным образом.Найдите расстояние между серединами отрезков ас и сб
Математика
На отрезке ав длина которой равна 8 см,точка с отмечена произвольным образом.Найдите расстояние между серединами отрезков ас и сб
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как в вопросе требуется найти середину отрезков, то надо разделить весь отрезок на 2. Получится 4. Таким образом получится, что и с той и с этой стороны будет одинаковое расстояние.
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