Какой из факторов внешней среды большинство живых организмов использует для синхронизации своих биологических ритмов? А) температуру Б)продолжительность дня В) влажность Г)концентрацию co2

Биология

Какой из факторов внешней среды большинство живых организмов использует для синхронизации своих биологических ритмов? А) температуру Б)продолжительность дня В) влажность Г)концентрацию co2

Автор: Гость