Какой из факторов внешней среды большинство живых организмов использует для синхронизации своих биологических ритмов? А) температуру Б)продолжительность дня В) влажность Г)концентрацию co2

Биология
Какой из факторов внешней среды большинство живых организмов использует для синхронизации своих биологических ритмов? А) температуру Б)продолжительность дня В) влажность Г)концентрацию co2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большинство живых организмов использует для синхронизации своих биологических ритмов температуру. Например, при понижении температуры некоторые животные (медведи, ежи) впадают в зимнюю спячку
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