Какой из факторов внешней среды большинство живых организмов использует для синхронизации своих биологических ритмов? А) температуру Б)продолжительность дня В) влажность Г)концентрацию co2
Биология
Какой из факторов внешней среды большинство живых организмов использует для синхронизации своих биологических ритмов? А) температуру Б)продолжительность дня В) влажность Г)концентрацию co2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большинство живых организмов использует для синхронизации своих биологических ритмов температуру. Например, при понижении температуры некоторые животные (медведи, ежи) впадают в зимнюю спячку
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