От веревки длинной 200 м в первый раз отрезали 27 м,во второй раз на 19 м больше чем в п??рвый.Сколько метров веревки осталось?

Математика

От веревки длинной 200 м в первый раз отрезали 27 м,во второй раз на 19 м больше чем в п??рвый.Сколько метров веревки осталось?

Автор: Гость