От веревки длинной 200 м в первый раз отрезали 27 м,во второй раз на 19 м больше чем в п??рвый.Сколько метров веревки осталось?
Математика
От веревки длинной 200 м в первый раз отрезали 27 м,во второй раз на 19 м больше чем в п??рвый.Сколько метров веревки осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27+19=45метров отрезали во 2 раз. 200-27-45=128метров веревки осталось
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