Найдите разность наибольшего и наименьшего трехзначных чисел,произведение которых равно 75

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Число 75 = 5*5*3 Следовательно надо взять такие трёхзначные числа, чтобы их произведение было равно 75 Это числа 551 и 113, 5*5*1*1*1*3=75, единица никаких изменений не дает Их разность равна 551-113=438