Что такое бенефиций? В чем его отличие от феода? Какие шаги в культурной политике Карла Великого вы считаете самыми важными и полезными для его государства и почему? Каким образом Карл Великий осуществлял управление своим гос...

История
Что такое бенефиций? В чем его отличие от феода? Какие шаги в культурной политике Карла Великого вы считаете самыми важными и полезными для его государства и почему? Каким образом Карл Великий осуществлял управление своим государством
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Феод — населённое крестьянами земельное владение, пожалованное господином — сеньором (лат. «старшим» ) своему вассалу — подчинённому человеку, обязующемуся за владение феодом нести военную службу. Бенефиций (от лат. beneficium — благодеяние). В Средневековье этим словом обозначалось земельное владение, передаваемое в пожизненное пользование на условии несения службы — придворной, административной, но главным образом — военной; поэтому под бенефицием обычно понимают военное условное земельное держание (в отличие от прекария, который был условным держанием крестьянского типа) .
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