Что такое бенефиций? В чем его отличие от феода? Какие шаги в культурной политике Карла Великого вы считаете самыми важными и полезными для его государства и почему? Каким образом Карл Великий осуществлял управление своим гос...

История

Что такое бенефиций? В чем его отличие от феода? Какие шаги в культурной политике Карла Великого вы считаете самыми важными и полезными для его государства и почему? Каким образом Карл Великий осуществлял управление своим государством

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