Помогите пажалуйста решить из сетки с мячами взяли 4 мяча,и в ней ещё осталось 12 мя??ей.На сколько мячей больше осталось ,чем взяли?

Математика

Помогите пажалуйста решить из сетки с мячами взяли 4 мяча,и в ней ещё осталось 12 мя??ей.На сколько мячей больше осталось ,чем взяли?

Автор: Гость