Помогите пажалуйста решить из сетки с мячами взяли 4 мяча,и в ней ещё осталось 12 мя??ей.На сколько мячей больше осталось ,чем взяли?

Математика
Помогите пажалуйста решить из сетки с мячами взяли 4 мяча,и в ней ещё осталось 12 мя??ей.На сколько мячей больше осталось ,чем взяли?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-4=8 на мячей больше осталось чем взяли
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