Помогите пажалуйста решить из сетки с мячами взяли 4 мяча,и в ней ещё осталось 12 мя??ей.На сколько мячей больше осталось ,чем взяли?
Математика
Помогите пажалуйста решить из сетки с мячами взяли 4 мяча,и в ней ещё осталось 12 мя??ей.На сколько мячей больше осталось ,чем взяли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-4=8 на мячей больше осталось чем взяли
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