Смысл стихотворения абая зима

Қазақ тiлi
Смысл стихотворения абая зима
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Гость:
Природу связывают с человеком.Зиму описывает в образе старика
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