Предложения со словами недоумевать не удаляться не преследовать не хотеть
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Предложения со словами недоумевать не удаляться не преследовать не хотеть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она недоумевала, как окно могло само открыться. Родителей попросили не удаляться после собрания. Сложно не преследовать такого подозрительного человека. Не хотеть ехать на море - это самое глупое, что только можно придумать в твоей ситуации.
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