Один комбайнер намолотил 251 тонну а второй на 48 тонн меньше сколько намолотили оба комбацнера

Математика

Один комбайнер намолотил 251 тонну а второй на 48 тонн меньше сколько намолотили оба комбацнера

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