Один комбайнер намолотил 251 тонну а второй на 48 тонн меньше сколько намолотили оба комбацнера

Математика
Один комбайнер намолотил 251 тонну а второй на 48 тонн меньше сколько намолотили оба комбацнера
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 251 - 48 =203 - намолотил второй комбайнер  2) 251 + 203 = 454 - намолотили оба
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