ПОЖАЛУЙСТА сделайте морфологический разбор слов:сорОк, игрАют. (большая буква- ??дарная)

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ПОЖАЛУЙСТА сделайте морфологический разбор слов:сорОк, игрАют. (большая буква- ??дарная)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сорок (существительное, женского рода,множественного числа, Родительного падежа), играют (глагол,настоящего времени, 3 лица,множественного числа).
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