Недоросль или недоросоль
Литература
Недоросль или недоросоль
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НедоросЛЬ. НЕДОРОСЛЬ, -я, м. 1. В России в 18 в.: молодой дворянин, не достигший совершеннолетия и не поступивший еще на государственную службу. 2. перен. Глуповатый юноша-недоучка (разг. ирон.).
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