Даю 100 баллов 2ое задание плиз срочно

Физика
Даю 100 баллов 2ое задание плиз срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150 и я берусь за это задание ДНИЩЕНСКОЕ
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