назовите вершины и стороны многоугольников рис 27 и 3.4.5 задание.
Математика
назовите вершины и стороны многоугольников рис 27 и 3.4.5 задание.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вершины это буковки. А стороны - это две соседние буквы. В оранжевом квадрате вершины а, б, с, д А стороны аб, бс, сд и да
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