Не бойся врагов,в лучшем случае они могут тебя убить,не бойся друзей-в худшем случ??е они могут тебя предать.Бойся равнодушных-они не убивают и не придают,но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и ...

Обществознание
Не бойся врагов,в лучшем случае они могут тебя убить,не бойся друзей-в худшем случ??е они могут тебя предать.Бойся равнодушных-они не убивают и не придают,но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и убийство. 1.Определите основную мысль текста 2Согласны ли вы с его мнением?Обоснуйте свой ответ 3.сравните поведение людей равнодушных и не равнодушных в конкретных ситуациях,Приведите примеры из жизни 4.Свойственно ли вам равнодушие к людям?
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