Не большое сочинение на тему "водой не разольёшь" или "как курица лапой" или "засучив рукава"
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Не большое сочинение на тему "водой не разольёшь" или "как курица лапой" или "засучив рукава"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она пишет как курица лапой. Мы с Таней друзья - водой не разольёшь. Засучив рукава, мастер берётся за дело.
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