Не большое сочинение на тему "водой не разольёшь" или "как курица лапой" или "засучив рукава"

Русский язык
Не большое сочинение на тему "водой не разольёшь" или "как курица лапой" или "засучив рукава"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она пишет как курица лапой. Мы с Таней друзья - водой не разольёшь. Засучив рукава, мастер берётся за дело.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите уравнение 3x-2=0
Ответить
Русский язык
Морфолагический разбор слова на плече
Ответить
Математика
Решите пожалуйста формула (а+b)=
Ответить
Математика
Расстояние между городами легковая машина преодолевает за 1,2 ч со скоростью 95 км/ч. За какое время это расстояние преодолевает автобус со скорост...
Ответить
Русский язык
Сочинение что я люблю и план
Ответить