Морфолагический разбор слова на плече
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Морфолагический разбор слова на плече
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На плече - на чём ? - сущ. н.ф. - плечо пост признаки: неодуш ,нарицат ,2 скл ,ср род . непост призн - в ед. ч,.в предл .падеже синт роль - дополнение.
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