Какие философские идеи разрабатывались русской интеллигенцией в начале 20 века? п??чему именно они?

История
Какие философские идеи разрабатывались русской интеллигенцией в начале 20 века? п??чему именно они?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В начале 20 века была популярной русская религиозная философия, в которой раскрывались духовные особенности интеллигенции на стыке времен. Примером может служить концепция "сопротивления злу силой" Ивана Ильина, в которой он пишет о необходимости защиты Родины мечом и служении интересам государства. Также популярной была обратная теория Николая Бердяева, который полемизировал с Ильиным о пагубном влиянии противодействия и принял сторону Льва Толстого и его "непротивления злу". Связано это с многочисленными войнами, революциями и прочими межнациональными конфликтами, которыми был наполнен рубеж веков
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Номер 329 по математике 5 класс
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста. над номером 1 и 3
Ответить
Математика
Трое друзей играли в шашки и сыграли всего три партии сколько партий сыграл кажды?? если все сыграли одинаковое число партий?
Ответить
Русский язык
Диктант (см. памятку на с. 169 ). Обозначьте падеж имён существительных
Ответить
Русский язык
Помогите)пж... Образуйте от слова приготовила причастие.Составьте с этим причаст??ем предложение,использав причастный оборот.
Ответить