Какие философские идеи разрабатывались русской интеллигенцией в начале 20 века? п??чему именно они?
История
Какие философские идеи разрабатывались русской интеллигенцией в начале 20 века? п??чему именно они?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В начале 20 века была популярной русская религиозная философия, в которой раскрывались духовные особенности интеллигенции на стыке времен. Примером может служить концепция "сопротивления злу силой" Ивана Ильина, в которой он пишет о необходимости защиты Родины мечом и служении интересам государства. Также популярной была обратная теория Николая Бердяева, который полемизировал с Ильиным о пагубном влиянии противодействия и принял сторону Льва Толстого и его "непротивления злу". Связано это с многочисленными войнами, революциями и прочими межнациональными конфликтами, которыми был наполнен рубеж веков
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