Помогите)пж... Образуйте от слова приготовила причастие.Составьте с этим причаст??ем предложение,использав причастный оборот.

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Помогите)пж... Образуйте от слова приготовила причастие.Составьте с этим причаст??ем предложение,использав причастный оборот.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девочке понравился приготовившийся торт)
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