Помогите)пж... Образуйте от слова приготовила причастие.Составьте с этим причаст??ем предложение,использав причастный оборот.

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Помогите)пж... Образуйте от слова приготовила причастие.Составьте с этим причаст??ем предложение,использав причастный оборот.

Автор: Гость