Как сделать красные чернила?

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Галловые чернила Понадобится: - галлы (наросты на дубовых ветках и листьях) - металлическая банка - вода - медный купорос (раствор) Способ приготовления: - сложить галлы в металлическую банку и залить водой так, чтобы она полностью их покрыла - когда вода немного потемнеет, добавить в банку небольшое количество раствора железного купороса до консистенции чернил и настоять в течении нескольких часов - чернила готовы ● Чернила из раствора дубовой коры Понадобится: - дубовая кора - вода - железный купорос (раствор) Способ приготовления: - настругать дубовую кору - прокипятить стружку в воде в течении 15-20 минут - когда вода потемнеет и станет тёмно-коричневой, необходимо процедить её от стружки - добавить к отвару раствор железного купороса до получения чёрного цвета, настоять в течении нескольких часов - чернила готовы Как видите, не так уж это и сложно – делать чернила! Осталось только придумать, что можно использовать в качестве чернильницы! Удачных вам экспериментов