Алкоголизм наркомания курение: Почему возникает. Как психологически влияет и на организм в целом. Лечится или нет. Помогитее пожалуйстаа
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Алкоголизм наркомания курение: Почему возникает. Как психологически влияет и на организм в целом. Лечится или нет. Помогитее пожалуйстаа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю с алкоголем стереотип. Смотри почти везде толкают то что если нервно то пей—вот люди и пьют а дальше зависимость)
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