126 подалуйсто помогите зарание спасибо
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126 подалуйсто помогите зарание спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Завтра будет ветреный день. этот человек ветреный. Я увидел ветряную мельницу. ОН заразился ветряной оспой. Это мой юный друг. В кране течет студеная вода.
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