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Что такое латыновые башмаки
История
Что такое латыновые башмаки
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это защита ног, пренадзночалось для рыцарей
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