Что такое латыновые башмаки

История
Что такое латыновые башмаки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это защита ног, пренадзночалось для рыцарей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
4-5 послови про ауыл
Ответить
Литература
Какие черты житие присутствуют в повести о Петре и Февронии?
Ответить
Русский язык
Напишите пожалуйста маленькую пейзажную зарисовку на тему (краски осени )
Ответить
Математика
Какой цифрой оканчивается нечетное число кратное 5
Ответить
Қазақ тiлi
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВСТАВИТЬ СЛОВА НА КАЗАХСКОМ
Ответить