ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВСТАВИТЬ СЛОВА НА КАЗАХСКОМ
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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВСТАВИТЬ СЛОВА НА КАЗАХСКОМ
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А где упражнение задание
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