Укажите промежуток наименьшей длины ... 13-й номер на фото.

Алгебра
Укажите промежуток наименьшей длины ... 13-й номер на фото.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Промежуток наименьшей длины, содержащий корень х=6 - это интервал (5,7).
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