Две школы получили тетради на каждого ученика поровну. одна школа получила 2304 тет??ади,другая 1968 тетрадей . в первой школе на 56 учеников больше,чем во второй. сколько учеников в каждой школе?
Математика
Две школы получили тетради на каждого ученика поровну. одна школа получила 2304 тет??ади,другая 1968 тетрадей . в первой школе на 56 учеников больше,чем во второй. сколько учеников в каждой школе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2304-1968=336(т.) 2)336:56=6(т.) 3)2304:6=384(уч.)-В первой школе. 4)1968:6=328(уч.)-Во второй школе. Ответ:384 уч.,328 уч.
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