Две школы получили тетради на каждого ученика поровну. одна школа получила 2304 тет??ади,другая 1968 тетрадей . в первой школе на 56 учеников больше,чем во второй. сколько учеников в каждой школе?

Математика

Две школы получили тетради на каждого ученика поровну. одна школа получила 2304 тет??ади,другая 1968 тетрадей . в первой школе на 56 учеников больше,чем во второй. сколько учеников в каждой школе?

Автор: Гость