Какое из завоеваний британии (англии) имело для неё наиболее серьёзные последствия? Обоснуйте ваше мнение. Помогите, срочно. Это 6 класс. Даю 30 баллов

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Если ты про колонию - то Индия, в ней было много сырья, людей, которых можно было использовать в качестве рабов. Индия - рынок сбыта для британских товаров. Благодаря ей Британия получила много денег и продукции. Её называли бриллиантом в короне империи. Индусы боролись за независимость давно, но смогли получить её только в начале 20 века.