Словосочетание со словом 1)телеграф 2)телеграмма 3) телефон 4) телевизор

Русский язык
Словосочетание со словом 1)телеграф 2)телеграмма 3) телефон 4) телевизор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Круглосуточный телеграф срочная телеграмма "глухой" телефон цветной телевизор
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