Мужики,змей.люди.глазищи. листья сколько букв сколько звуков
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Мужики,змей.люди.глазищи. листья сколько букв сколько звуков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мужики - 6 букв, 6 звуков; змей - 4 буквы, 4 звука; люди - 4 буквы, 4 звука; листья - 6 букв, 6 звуков; глазищи - 7 букв, 7 звуков
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