Сочините стихотворение о любви)))плиз

Гость: Гость:

В чем отказала я тебе, скажи? Ты целовать просил я целовала. Ты лгать просил, как помнишь, и во лжи ни разу я тебе не отказала. Всегда была такая, как хотел: хотел смеялась, а хотел молчала... Но гибкости душевной есть предел, и есть конец у каждого начала. Меня одну во всех грехах виня, все обсудив и все обдумав трезво, желаешь ты, чтоб не было меня... Не беспокойся я уже исчезла.