Доклад м ю лермонтове 3 класс

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Великий русский поэт, Михаил Юрьевич Лермонтов родился в Москве в 1814 году. Род Лермонтовых начинается с выходца из Шотландии, Георга Лермонта. Он является предком отца Михаила — Юрия Петровича. В материнской линии поэта также присутствуют дворянские корни рода Столыпиных, когда — то очень известных и богатых.Когда Михаил Юрьевич был еще ребенком, его мать умерла от тяжелой болезни и заботу о мальчике взяла на себя его бабушка, Елизавета Алексеевна, которая души в нем не чаяла. Она ухаживала за ним и растила, стараясь заменить ребенку мать, но отношения с зятем Юрием были постоянно накалены, и Елизавета Алексеевна приняла решение переехать с внуком в село Тарханы. Несмотря на удаленность от цивилизации, Михаил рос достаточно усердным мальчиком и получил очень хорошее образование на дому. Отсутствие рядом отца сильно омрачали будни поэта, и он искал утешения в живописной сельской местности и природе, в поездках на Кавказ и первых влюбленностях. Именно это и послужило толчком к развитию творческой личности и здесь, не без помощи верных учителей, рождались первые наброски стихов. Настоящим местом открытия своих талантов Лермонтов считает Московский Благородный пансион, в котором он учится до 1830 года.